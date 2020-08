Leere Straßen, leere Betten: Eine Hochsaison ohne Wien-Besucher

Es ist alles andere als ein Traum-Sommer für den Wiener Tourismus. Im Juli - also mitten in der Hochsaison - blieben die Urlauber lieber daheim oder wählten eine andere Destination. Nur 191.000 Gäste kamen in die Stadt - um 74,1 Prozent weniger als noch 2019.

Die Wiener Hotels verzeichneten jedenfalls lediglich 443.000 Nächtigungen. Das sind um 73,3 Prozent weniger als im Juli 2019. Immerhin: Im Juni hatte der Nächtigungsrückgang noch 88 Prozent betragen. Ein Silberstreif sozusagen.