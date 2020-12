Sterbehilfe und Kopftuchverbot: Höchstrichter entscheiden heute

Anders als in Deutschland ist in Österreich nicht nur die "Tötung auf Verlangen" strafbar. Auch wer andere beim Selbstmord unterstützt, muss mit sechs Monaten bis fünf Jahren Haft rechnen. Die Richter konzentrierten sich zuletzt vor allem auf die zweitere Bestimmung - also auf das Verbot der "Mitwirkung am Selbstmord“.

Die Regierung führte in der Verhandlung im September vor allem das "Missbrauchspotenzial einer liberalisierten Sterbehilferegelung" gegen die Aufhebung ins Treffen. Das Verbot der aktiven Sterbehilfe diene dem Schutz des Lebens anderer und entspringe der Schutzpflicht des Staates gegenüber vulnerablen Personen, argumentierte die Regierung.