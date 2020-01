Muslime bringen Kopftuchverbot vor das Höchstgericht

Bevor die neue türkis-grüne Bundesregierung ein Kopftuchverbot für muslimische Mädchen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in die Wege leiten kann, versucht die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) die vorangegangene Regelung zu Fall zu bringen: Am Montag brachte man beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine Beschwerde gegen das Kopftuchverbot in der Volksschule ein. Im März dürfte sie behandelt werden.

Zugrunde liegen dem Gang vors Höchstgericht zwei Fälle aus Wien. Zwei von bundesweit insgesamt acht Fällen seit Beginn des Schuljahres, in denen Mädchen mit Hijab zum Unterricht erschienen. In allen Fällen lenkten die Eltern nach Gesprächen mit den Schulleitungen allerdings ein. (Die beiden Familien, die nun zum VfGH gehen, wollen anonym beiben.)