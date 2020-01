Muslimische Volksschülerin: "Ohne Kopftuch bin ich anders"

Acht Fälle gab es seit Schulbeginn. Fünf in Wien, zwei in Vorarlberg und einen in Tirol. Acht Mal kamen muslimische Mädchen trotz des Kopftuchverbots in der Volksschule mit einem Hijab zum Unterricht.

Die Verwaltungsstrafe von 440 Euro wurde jedoch kein einziges Mal verhängt. Sämtliche Eltern konnten von den Schulleitungen in Gesprächen überzeugt werden. Ein Politikum bleibt das Verbot trotzdem.

Demnächst bringt die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) eine Verfassungsklage dagegen ein. Punkto Erfolgsaussichten sind sich selbst Verfassungsexperten uneinig.

Bei ÖVP, FPÖ und „ Liste Jetzt“, mit deren Stimmen das Gesetz im Mai beschlossen wurde, will man damit ein „klares Symbol gegen die Unterdrückung von Frauen und Mädchen“ setzen. Doch entspricht dieser Zugang überhaupt der Realität?

„Nein“, heißt es seitens der IGGÖ. In den allermeisten Fällen gehe die Initiative, ein Kopftuch zu tragen nämlich von den Kindern selbst und nicht von den Eltern aus. Kleine Mädchen würden sich eben wie ihre Mütter kleiden wollen.