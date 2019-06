IGGÖ: Crowdfunding für Verfassungsklagen

Zwar wird parallel auch in den Moscheen Geld gesammelt und es gibt zudem ein herkömmliches Spendenkonto. Mit dem modernen Finanzierungsmodell, das sonst eher bei der Realisierung von Gastronomie- und anderen Dienstleistungsprojekten zum Einsatz kommt, will man aber insbesondere junge Muslime erreichen, „die nicht so in Moscheen andocken“, wie IGGÖ-Sprecher Rusen Timur Aksak erklärt.

Zwar werde man die beiden Klagen unabhängig vom Erfolg des Crowdfundings einbringen. „Wir wären aber glücklich, wenn am Ende eine der beiden aus den Spenden zu stemmen wäre“, sagt Aksak. Sonst müsse man andere Projekte aufschieben.

Die Anwaltskosten für eine Verfassungsklage schätzt man bei der IGGÖ auf 15.000 bis 20.000 Euro – ohne Gutachten. Da es sich jedoch in beiden Fällen um komplizierte Rechtslagen handle, seien jeweils mehrere Gutachten nötig. Damit bewege man sich eher auf 30.000 Euro pro Klage zu.

Bis Ende Juni läuft das Crowdfunding auf der Plattform www.leetchi.com noch.