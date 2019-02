"IGGÖ" statt "Islam": Muslime kündigen Rechtsmittel an

Die Neuregelung, die auf einer Entscheidung des Kultusamts fuße, wird im Unterrichtsminisreium zwar als rechtens erachtet. Man beabsichtige aber "nicht die Schlechterstellung einer Religion bzw. einer Religionsgemeinschaft" und sei "an einer pragmatischen Lösung interessiert", heißt es auf KURIER-Anfrage. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen, man habe weitere Gespräche vereinbart.

Das (im Bundeskanzleramt angesiedelte) Kultusamt begründet die neuen Bezeichnungen jedenfalls mit der Unterscheidbarkeit der Bekenntnisse. " Islam" allein sei quasi zu ungenau. Bei der IGGÖ kann man das nicht nachvollziehen. So würden sich alevitische Eltern "niemals irrtümlich für den islamischen Religionsunterricht entscheiden", sagt Aksak. " Islam" durch "IGGÖ" zu ersetzen, habe also keinerlei praktischen Nutzen.

Eltern setzen sich zur Wehr

Für Aufregung unter Muslimen sorgt aber nicht nur der Erlass, der nun sukzessive in allen Bundesländern umgesetzt wird. Auch habe man aus dem Kultusamt Signale empfangen, wonach " Islam" als Bezeichnung für das Religionsbekenntnis künftig in allen persönlichen Dokumenten, wie zum Beispiel in Krankenakten, durch "IGGÖ" ersetzt werden solle.

Das bisherige Vorgehen sei "eines Rechtsstaates einfach nicht mehr würdig", meint Präsident Ümit Vural. Das Bildungsministerium zwinge die IGGÖ "zu klaren Schritten". Daher werde man betroffene Eltern, die sich in Niederösterreich und Wien bereits rechtlich zur Wehr setzen wollen, ideell, logistisch und gegebenfalls auch finanziell unterstützen.

Vural hofft dennoch nach wie vor auf eine Lösung am Verhandlungstisch. "Auch wenn das Vertrauensverhältnis der Muslime durch den einseitig verkündeten und diskriminierenden Erlass des Bildungsministeriums erschüttert ist", sei "die Tür für späte Einsicht nicht zu".