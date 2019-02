IGGÖ statt Islam: Neues Fach im Zeugnis sorgt für Verstimmung

Eine Überraschung am letzten Schultag gibt es in jedem Fall für muslimische Schüler: Anstelle der Bezeichnung " Islam" steht bei Teilnehmern des Wahlfachs Religion "IGGÖ" im Zeugnis - die Kurzbezeichnung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Präsident Ümit Vural zeigte sich überrascht. Offensichtlich sei dies auf Anordnung des Unterrichtsministeriums erfolgt.