Schlaf, Luft, Öffis: Wie das Virus die Wien-Statistik prägt

Am größten ist der Rückgang mit 90 Prozent in der Station Schwedenplatz, am geringsten bei der Haltestelle Leopoldau – dort beträgt er 75 Prozent.

U-Bahn-Nutzer warten derzeit an Werktagen übrigens 5 statt 3 Minuten auf den nächsten Zug. Das entspricht dem üblichen Samstags-Takt.