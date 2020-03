Ein Streifzug durch die Stadt: Nicht viel außer Luft und Liebe

1.016 Infizierte

gibt es mit Stand Montagnachmittag um 15 Uhr in Österreich. Diese verteilen sich auf die Bundesländer wie folgt: Tirol (254), Oberösterreich (202), Niederösterreich (152), Steiermark (139), Wien (128), Salzburg (58), Vorarlberg (55), Kärnten (18), und Burgenland (10)

3 Todesopfer

gibt es aktuell in Österreich. Zwei davon in Wien und eine Frau aus einem Altersheim in der Steiermark

8.490 Personen

wurden in Österreich bisher getestet

6 Personen

sind in Österreich bereits wieder genesen. Darunter zwei in Tirol, drei in Wien und einer in NÖ