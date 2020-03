Leere Klassen: So lief Tag eins ohne regulären Unterricht ab

Zu den Kindergärten heißt es vom Land, dass die Zahlen der betreuten Kinder „drastisch reduziert“ seien. Genaue Zahlen werden hier nicht erhoben.

Noch keine Zahlen aus Wien

Vorarlberg vermeldet „Schülerzahlen gegen Null“ vor allem im ländlichen Raum sowie „etwas mehr Betreuungsbedarf“ in den Städten. In Zahlen ausgedrückt heißt das: Nur 0,6 Prozent aller Schüler waren anwesend.

Im Burgenland kam an 35 von 46 Schulstandorten kein einziger Schüler in die Klasse, an den übrigen ließen sich „im Schnitt nur vier Kinder“ blicken, sagt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. „An den Volksschulen war es ähnlich.“

Die Bildungsdirektion Wien will am Dienstag Daten liefern. Ein Sprecher schätzt die Zahl der am Montag anwesenden Schüler auf 5 bis 7 Prozent – also auf den Bundesschnitt. In den städtischen Kindergärten sind laut Bildungsressort durchschnittlich rund 10 Prozent der Kinder erschienen.