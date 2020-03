Keine Fahrgäste wegen Corona: Taxler "kämpfen um jeden Cent"

Exakt 12 Euro. So viel hat Erwin Makris heute verdient. Und das, obwohl er mit seinem Taxi schon seit dem frühen Morgen am Standplatz steht.

Denn so ideal die Verkehrslage auch wäre – freie Fahrt sogar am Gürtel! –, so verheerend ist das Kundenaufkommen: Wiens Straßen sind weitgehend leer, umso länger ist die Schlange an Taxis, die an den Standplätzen warten.

Die Quarantänemaßnahmen wirken für die Taxi-Branche – wie für so viele andere – existenzbedrohend. Von bis zu 80 Prozent Ausfällen war am Dienstagfrüh zu hören. Es sind „eher bis zu 100 Prozent“, heißt es auf Nachfrage aus Wien.