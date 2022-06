Volxkino wandert vom Gemeindebau bis zum Columbusplatz

Beliebt ist auch das Wanderkino "Volxkino". Es ist kostenlos und wandert bereits zum 33. Mal durch die Stadt. Diesmal ist das Kino bis Ende September etwa im Schweizergarten, am Roten Berg und erstmals beim Zwischennutzungsprojekt „Wild im West“ oder der neuen Donau beim Usus am Wasser zu finden.

Drei Tipps aus dem Programm:

Spione undercover - ein amerikanischer computeranimierter Spionage-Comedy-Film, die Hauptrolle spricht Will Smith, am 7. Juli um 21 Uhr im Leberpark im 11. Bezirk

Love Cut - österreichischer Film über junge Menschen auf der Suche nach Liebe im digitalen Zeitalter, am 19. Juli um 21 Uhr am Usus am Wasser im 21. Bezirk

Maikäfer flieg - von Regisseurin Miriam Unger auf Basis des autobiografischen Romans von Christine Nöstlinger, am 30. Juli 2022, um 21 Uhr am Dornerplatz im 17. Bezirk

Silent Cinema in der Strandbar Herrmann

Drei Monate lang verwandeln sich verschiedene Orte in ganz Österreich bei Sonnenuntergang in ein Open-Air-Kino. In Wien macht die Silent Cinema Tour von Anfang Juni bis Mitte Juli drei Mal in der Strandbar Herrmann Halt. Das Besondere: Der film kann in unterschiedlichen Sprachen - dank Kopfhörer - gesehen werden. (Englisch, Französisch oder sogar Japanisch, jederzeit zwischen Deutsch und OV wechseln). Kosten: 8 Euro.