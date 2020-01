Reaktionen zu Plänen für Gumpendorfer Straße: "Hass-Orgie für Autofahrer"

"Realitätsfern“ ist das Vorhaben der Grünen für die Mariahilfer ÖVP. „Die Pläne der Grünen sind einseitig gegen Autofahrer und den öffentlichen Verkehr gerichtet“, sagt Bezirksparteichef Gerhard Hammerer.

Die "Brechung" der Gumpendorfer Straße sei eine Verdrängung des Verkehrs in die benachbarten Wohngrätzel, denn „der Verkehr wird sich ja nicht in Luft auflösen.“ Letztlich hätten die "grünen Nadelstiche nur ein Ziel“, nämlich "den Individualverkehr in der Stadt komplett zu verbieten.“

Neos wollen Bürger einbeziehen

Die FPÖ bezeichnet die Präsentation der Studie als eine „regelrechte Hass-Orgie auf Autofahrer“. Das Konzept trage zur „Spaltung der Gesellschaft“ bei. Aus Sicht der Neos lasse der Vorschlag der Grünen einen wichtigen Aspekt außer Acht: die Verdrängung des Durchzugsverkehrs in die angrenzenden Bezirke Margareten und Neubau. Diese gelte es einzubinden.