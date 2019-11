Polizeieinsatz am Gürtel: 389 Anzeigen gegen Kultlokal

Ein Streit zwischen mehreren Personen und den Türstehern des Lokals Concerto am Wiener Gürtel drohte am vergangenen Wochenende zu eskalieren. Mehrere Personen, so schildert Betreiber Heinz Seidl, hätten am Samstagabend die Türsteher angegriffen, weil ihnen der Zutritt ins Lokal verwehrt worden war.

"Das waren Drogendealer, die sich nebenan bei einer Baustelle regelmäßig treffen. Die wollen wir hier nicht haben", sagt Seidl. Die Polizei wurde zu Hilfe gerufen. Daraufhin soll die Situation erst recht aus dem Ruder gelaufen sein. Lokalgäste und Passanten hätten sich in die Amtshandlung eingemischt, es kam zu Pöbeleien und körperlichen Übergriffen. Zwei Personen, ein 25-jähriger Österreicher und ein 26-jähriger Somalier, wurden festgenommen.

Fehlende Euro-Zeichen in der Karte

Doch das dicke Ende für das Lokal folgte erst im Anschluss: Etwa eine halbe Stunde nach der Amtshandlung nahmen die Polizisten eine Lokalkontrolle vor. Und sie wurden fündig.

Insgesamt 389 Anzeigen nach der Gewerbeordnung wurden verhängt - angefangen wegen fehlender Seife, fehlender Mengenangaben an den Gläsern bis zum mangelhaften Feuerlöscher und fehlenden Euro-Zeichen in der Karte. "Ich verstehe das nicht. Ich habe nicht einmal die Chance, mich zu wehren. Die Anzeige habe ich ja noch nicht einmal bekommen", ärgert sich Seidl.

Fast täglich kommt es in diesem Gebiet zu Polizeieinsätzen - bei der U-Bahn-Station Josefstädter Straße befindet sich ein Drogen-Hotspot. "Die Polizei sollte unterscheiden, welche Gäste zu meinem Lokal gehören und für wen ich nicht verantwortlich bin", sagt Seidl