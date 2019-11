Rauchverbot: Wiener Lokalgäste gehen früher heim

So griff die Security ein und brachte die beiden Rauch-Rebellen vor die Türe, wo es zu einem Handgemenge kam. Auch gegenüber den Polizisten sollen sich die beiden Brüder äußerst aggressiv verhalten haben. Sie beschimpften offenbar wüst die Beamten und attackierten diese sofort, noch bevor sie befragt werden konnten. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich musste Körperkraft angewendet werden, um die beiden Tobenden zu fixieren: „Im Zuge dessen wurden die Beamten auch mit dem Umbringen bedroht.“

Die Brüder wurden festgenommen. Zwei Beamte wurden bei dem Vorfall laut Polizeiangaben leicht verletzt. Betont wird, dass das Lokal vorbildlich die Bestimmungen des Nichtraucherschutzes umgesetzt hat.

Die Wiener Wirte und ihre Gäste dürften das Rauchverbot sehr ernst nehmen. Laut der ersten Bilanz des Marktamts am Samstag wurde am Allerheiligentag in nur einem von 247 kontrollierten Lokalen geraucht. In drei Fällen fehlte die vorgeschriebene Kennzeichnung des Rauchverbots. Die Gehsteige vor so manchem Nachtlokal glichen am Wochenende aber eher einem Aschenbecher. Straßen und Gassen in berüchtigten Ausgehmeilen, wie dem Bermudadreieck in der Wiener Innenstadt, waren schon sehr früh leer.