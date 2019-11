Rauchverbot: Als Wien in den letzten Zügen lag

In der Nacht auf den 1. November wurden die Lokale des Landes mit einem Schlag rauchfrei. In vielen Wiener Beisln schien das lange undenkbar. Ein emotionaler Abschied in acht Szenen.

von Christoph Schwarz, Raffaela Lindorfer, Gilbert Novy