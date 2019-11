Doch Schonfrist: Wien kontrolliert Rauchverbot seit Mittag

Anders als zuletzt angenommen hat es in Wien in den ersten Stunden nach Inkrafttreten des Rauchverbots in der Gastronomie noch keine Kontrollen gegeben. Erst gegen Freitagmittag seien Mitarbeiter des Marktamts ausgeschwärmt, sagte Sprecher Alexander Hengl der APA. Eine erste Bilanz soll es am morgigen Samstag geben.

„Wir haben uns gedacht, die Leute sollen ruhig noch Halloween feiern“, meinte Hengl. Am heutigen Allerheiligentag seien nun zwölf Personen unterwegs, um zu schauen, ob in den Lokalen alles gesetzeskonform abläuft. „Wir überprüfen, ob die Rauchverbotskennzeichnung angebracht ist, ob Aschenbecher aufgestellt sind, ob Leute drinnen rauchen“, fasste Hengl kurz zusammen.