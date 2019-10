Um Punkt Mitternacht wird ausgedämpft: Was auf Raucher zukommt

Für Raucher, ist die folgende Meldung – passend zu Halloween – ein Horror: Um Punkt Mitternacht müssen in der Nacht von 31. Oktober auf 1. November in allen Gaststätten, Beisln, Clubs und anderen Lokalen die Zigaretten ausgedämpft werden.

Das Gesetz

Das Nichtraucherschutzgesetz tritt mit 1. November in ganz Österreich in Kraft. Das Rauchen ist dann in allen Lokalen in denen Speisen oder Getränke serviert werden verboten. Das gilt auch für E-Zigaretten und Shishas. Rauchen ist nur noch in Gastgärten erlaubt.