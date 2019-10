Kultlokal schließt wegen Rauchverbots: Ein filmreifer Abschied

All das ist schon seit Jahren so – seit der Zeit, als sein erster Besitzer Raimund (daher der Name!) das Lokal in den 1990er-Jahren eröffnete. „Als ich vor zehn Jahren zum letzten Mal aus der Türe raus bin, hat alles so ausgesehen wie heute“, erzählt Bernhard Junger. Der 57-Jährige war lange Stammgast – und ist an diesem Abend erstmals wieder hier. Für das Rauchverbot hat zumindest er Verständnis: „Ich bin froh, dass das Hin und Her ein Ende hat.“ Auch anderswo könne man längst nur noch vor der Türe rauchen. „Das ist kein Problem.“