Rauchverbot: Wiener FPÖ startet Hotline gegen die Stadtregierung

Wenn heute um Mitternacht das absolute Rauchverbot in der Gastronomie in Kraft tritt, bedeutet das Nachtarbeit für die Kontrolleure. Allerdings nur in Wien.

Ob sich alle an die neuen Bestimmungen halten, wird nämlich nicht flächendeckend kontrolliert. Lediglich die zuständige Wiener SPÖ-Stadträtin Ulli Sima hat angekündigt, das Marktamt mit der Gruppe für Sofortmaßnahmen sofort hart durchgreifen zu lassen: „Schonfrist gibt es keine“, ließ sie wissen.