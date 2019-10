Letzte Tschick: So zelebrieren Lokale das Rauchverbot

Wien nimmt's genau.

Nach langjährigen Debatten tritt nun am 1. November das allgemeine Rauchverbot in Kraft. Erste Kontrollen des Marktamts könnte es schon kurz nach Mitternacht - also mitten während der Halloween-Feierlichkeiten - geben. Wie setzen die Nachtlokale das Verbot nun um?

Aus der Not eine Tugend machen einige Lokale und laden heute Abend zu einer Rauchverbot-Party. „A letzte Tschick“, heißt es etwa im Café Rüdigerhof (5., Hamburgerstraße 20 ).