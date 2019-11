Wien: Erste Festnahme wegen Rauchverbots

Die Wiener Wirte und ihre Gäste dürften insgesamt das mit gestrigem Freitag in Kraft getretene Rauchverbot aber ansonsten durchaus sehr ernst nehmen. Laut der ersten Bilanz des Marktamts am Samstag wurde am Allerheiligentag in nur einem von 247 kontrollierten Lokalen geraucht.

In drei Fällen fehlte zudem die vorgeschriebene Kennzeichnung des Rauchverbots. Rund 12 Mitarbeiter sollen auch in den kommenden Tagen und Wochen das Rauchverbot kontrollieren, manche Lokale sollen auch doppelt geprüft werden.