Eier statt Avocados: Das Schottenfeld hat wieder ein Café

Nicht nur, weil der Kaffee in manchem Traditionsbetrieb nicht mehr schmeckt und in den vergangenen Jahren unzählige Spezial-Coffeeshops eröffnet haben. "Ein modernes Kaffeehaus, das zeitig in der Früh aufsperrt und auch am Abend lange offen hat, gibt's in Wien nicht", sagt Robin Peller. "Also mach ich das jetzt."

Eier statt Avocados

Um 8 Uhr sperrt das Café Kandl auf. Dann gibts Kaffee (von Süssmund) und Frühstück - mit Fokus auf Eier. Kandls Ei Nr.1 mit Erdäpfel-Puffer, geröstetem Paprika-Aufstrich und frischen Kräutern kostet 8,90 Euro, den würzigen Haferbrei mit Bio-Stunden-Ei, Grammeln und Schnittlauch gibt es um 7,50 Euro.