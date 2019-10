"Loco Bar" ist pleite: "Wohin sollen wir nun vorglühen gehen?"

Raymond’s

Das Kultbeisl (6., Stumpergasse 2A) schließt im November. Der Grund: Eigentümer Markus Alzinger hadert mit dem Rauchverbot in der Gastronomie, das nächste Woche in Kraft tritt. Er fordert eine „vernünftige Ausnahmeregelung“ für Nachtlokale, wie es sie in anderen Ländern gebe. Sollte diese nicht kommen, wird Alzinger einen neuen Pächter suchen.

Club Schwarzenberg

Für Nachtschwärmer klang es wie eine Hiobsbotschaft: Wie am Wochenende bekannt wurde, findet im Club Schwarzenberg (3., Schwarzenbergplatz 7) am 2. November eine „Closingparty“ statt. Ein Ersatz ist aber bereits in Planung: Lukas Cernega, Betriebsleiter des „Horst“ in der Wiener City, wird den Club knapp drei Wochen nach dem Closing neu eröffnen. Das Konzept aus Hip-Hop und R’n’Bsoll bleiben, Gäste müssen sich aber an einen neuen Namen gewöhnen.

Albertina Passage

Der Dinnerclub unter dem Ring hat derzeit geschlossen. Am 23. August fand in der Albertina Passage (1., Opernring/Operngasse) die letzte Party statt - zumindest in der alt bekannten Form. Wie es mit dem Lokal weitergeht, ist noch unklar.

Charly P’s

Nach einem Ende sah es im Sommer auch für das bekannte Charly P’s (9., Währinger Straße 3) aus. Im Juli wurde bekannt, dass Inhaber Brian Patton seine Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen konnte. Das Lokal werde nicht mehr aufsperren, hieß es.Doch es konnte ein neuer Pächter gefunden werden: Ronan Smith entschied sich, die Pub-Institution zu übernehmen. Seit August hat sie wieder offen.

Für das Restaurant The Brickmakers in Neubau, bis Sommer ebenfalls von Patton betrieben, gab es dagegen keine Rettung.