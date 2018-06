Olischar: „Alkoholverbot alleine ist keine Wunderlösung“

Michael Ludwigs erste Aktion als SPÖ-Chef war das Alkoholverbot am Praterstern. Nimmt die Ludwig-SPÖ der ÖVP das Sicherheitsthema weg?

Wenn der Herr Bürgermeister unserem Ruf folgt, dann umso besser. Das Alkoholverbot alleine ist keine Wunderlösung. Am Praterstern sind ja mehrere Szenen unterwegs, es wird ein Gesamtkonzept brauchen. Es gibt aber noch viele andere Sicherheitsthemen, die angegangen werden müssen. Wir machen daher auch mit unserem Sicherheitssprecher Karl Mahrer Touren zu Hotspots.

Beobachter meinen, dass die ÖVP mittlerweile der bessere Partner für die SPÖ wäre.

Bei der nächsten Wahl werden die Karten neu gemischt. Dann wird es Verhandlungen geben und klare Punkte von unserer Seite, die zu berücksichtigen sind. Dass sich das eine oder andere Thema deckt, ist schön, aber das alleine macht noch keine Zusammenarbeit aus. Jetzt machen wir jedenfalls starke, Oppositionspolitik.

Wien zieht wegen der Raucherregelung der Bundesregierung vor den Verfassungsgerichtshof. Wie beurteilen Sie die Regelung und den Schritt der Stadt?

Es bleibt abzuwarten, ob die Klage hält. Viele Experten sind skeptisch, ob sie rechtlich möglich ist. Ich habe meine private Meinung dazu, ich bin Nichtraucherin. Die Regierungsparteien haben das nun einmal so ausgemacht und dazu stehen wir.

Sie haben angekündigt, im Bereich Stadtentwicklung „das Leben ans Wasser zurückbringen“ zu wollen. Wie konkret?

Das Wasser ist in Wien leider ein trennendes Element. Der Donaukanal ist belebt, aber wir haben ja noch mehr Wasser, etwa entlang des Handelskais. Hier könnten Kanäle in die Bebauung hineingezogen werden, um bessere Zugänge zum Wasser zu ermöglichen. In anderen Ländern gibt es auch Hausboote oder schwimmende Märkte.

Die U-Kommission zum Krankenhaus Nord steht in den Startlöchern. Lange Zeugenlisten und Aktenberge warten auf Sie: Wie wollen Sie das bewältigen?

Wir haben mit Ingrid Korosec eine sehr erfahrene Mandatarin, die Mitglied sein wird. Sie hat bereits mehrere U-Kommissionen hinter sich und sehr viel Expertise. Ich bin aber gespannt, wann die Kommission überhaupt startet. Wir haben schon die dritte Losung eines Vorsitzenden hinter uns, weil die ersten Kandidaten abgesagt haben. Das Problem ist, dass die einjährige Frist für die Kommission aber seit der Einberufung läuft. Außerdem wurden die Minderheitenrechte von Rot-Grün vom Tisch gewischt.