Wien klagt Gastro-Rauchverbot ein

Im Kern gehe es bei der Klage um den Schutz des Personals. Sei doch nicht ersichtlich, warum es Arbeitnehmern in der Gastronomie zuzumuten ist, gesundheitsgefährdenden Passivrauch ausgesetzt zu sein, während dies in allen anderen Arbeitsstätten nicht der Fall sein dürfe. Da der Schutz der Arbeitnehmer nicht gegeben und die Verschlechterung des Nichtraucherschutzes verfassungswidrig sei, werde in der Regierungssitzung am 12. Juni die Klage beschlossen.

Der VfGH müsse sich in der Folge mit dem Argumenten der Rauchgegner auseinandersetzen, erklärt Verfassungsjurist Bernd Christian Funk. So sei etwa zu prüfen, ob die Lockerung eines bereits beschlossenen Verbots durch ein öffentliches Interesse legitimiert sei. Sollte das Höchstgericht der Anfechtung stattgeben, würde dies ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie bedeuten.

Gastronomie lehnt Klage ab

Die Neos begrüßen die Klage der Stadt – im Gegensatz zur Wirtschaftskammer. Man lehne die geplante Klage entschieden ab, erklären Wiens Gastro-Obmann Peter Dobcak und Wolfgang Binder, der Vertreter der Wiener Kaffeehäuser.

Zwar liege den Gastronomen der Nichtraucherschutz am Herzen, sagt Dobcak – mündige Bürger wüssten aber selbst, ob sie ein Raucherlokal aufsuchen möchten oder nicht. Zudem würden die Rahmenbedingungen für ein komplettes Rauchverbot nicht stimmen. Würden Raucher etwa vors Lokal gedrängt, wären Konflikte mit Anrainern wegen Lärm und Rauch vorprogrammiert. „Wir möchten endlich Rechtssicherheit für Gastrobetriebe“, sagt Dobcak und bietet der Politik Gespräche an

Nicht richtig sei, dass das Personal gezwungen werde, Passivrauch einzuatmen. Vielmehr suche die Gastronomie händeringend nach Mitarbeitern – somit könne sich jeder aussuchen, ob er oder sie in einem Raucherbetrieb arbeiten möchte, oder nicht.