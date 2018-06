Kippen des Rauchverbots: Wien bringt Verfassungsklage ein

Wien lässt das Rauchergesetz von den Höchstrichtern prüfen: Umweltstadträtin Ulli Sima und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) haben am Montag in einer Pressekonferenz den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) angekündigt. Damit soll die von der Bundesregierung erteilte Raucherlaubnis in der Gastronomie gekippt werden. Die jetzige Regelung würde nicht funktionieren, das würden Messungen und Kontrollen belegen, erklärte Sima.

ÖVP und FPÖ hatten im Nationalrat das eigentlich ab dem 1. Mai geltende Rauchverbot rückgängig gemacht. Seither darf unter bestimmten Voraussetzungen in Lokalen weiter gequalmt werden.

Die Ärztekammer hat dagegen ein Volksbegehren eingeleitet. "Don't smoke" brachte für die Einleitung 591.146 Unterstützungserklärungen zustande, die offizielle Eintragungswoche wurde mit 1. bis 8. Oktober festgelegt.