Das Rauchverbot im Auto zündet noch nicht

Das Rauchverbot in der Gastronomie, das am 1. Mai in Kraft treten hätte sollen, wurde bekanntlich von Türkis-Blau gekippt. Seit gestern gibt es jedoch ein anderes Rauchverbot: Es gilt laut Tabak- und Nichtraucherinnen- bzw. Nichtraucherschutzgesetz (TNRSG), Paragraf zwölf, Absatz vier in nicht der entgeltlichen oder gewerblichen Personenbeförderung dienenden Verkehrsmitteln. Sprich, sobald Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren an Bord sind, dürfen in Privatautos keine Zigaretten mehr angezündet werden.