Michael Ludwig: „Ich zweifle nicht eine Sekunde“

Die neue Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal gilt als eine Ihrer loyalsten Mitstreiter. Wird sie Ihren Kurs in der Wohnbau-Politik fortsetzen?

Die große Herausforderung ist es, mit dem großen Bevölkerungswachstum umzugehen. Also mehr leistbare Wohnungen auf den Markt zu bringen und sich gleichzeitig um den historischen Bestand zu kümmern.

Die größte Überraschung war die Bestellung von Veronica Kaup-Hasler als Kulturstadträtin. Was hat gegen Hannah Lessing gesprochen?

Gar nichts. Ich hatte drei Kulturmanagerinnen im Auge. Letztlich habe ich mich bewusst für Kaup-Hasler entschieden.

Sie wird den Umbau des Wien Museums und des Karlsplatz verantworten. Haben Sie keine Angst, dass es von den Kosten wieder nicht hält, wie bei anderen Projekten der Stadt?

Angst habe gar keine, sonst wäre ich nicht in der Politik tätig. Man konzentriert sich in den Medien zu sehr auf Dinge, die nicht so funktionieren. Das Wien Museum wird Aufgabe der Kulturstadträtin sein, aber nicht nur. Da sind auch andere Ressorts gefordert. Das wird sicher eine der großen gemeinsamen Aktivitäten.

Wollten Sie immer eine Frau für diesen Posten haben?

Ja, weil ich eine Geschlechterparität haben wollte. Das ist wie bei einem Rubik-Würfel: Wenn man eine Veränderung vornimmt, sind zwei, drei andere Positionen auch zu verändern, damit die ursprüngliche Zielvorgabe realisiert werden kann. Das ist mir gelungen.

Was macht Sie so sicher, dass die neue Regierung am Donnerstag im Gemeinderat eine Mehrheit findet?

Ich zweifle nicht eine Sekunde. Rot-Grün hat 54 Mandate. Wir werden bei der Abstimmung am Donnerstag mindestens 54 Stimmen haben.

Und jene der Opposition?

Die Opposition hat das Recht, mich und die Stadtregierung zu bewerten und uns zu wählen oder nicht. Genauso habe ich das Recht, die Oppositionsparteien zu bewerten und mir ein Bild zu machen, welche Partei Interesse hat, mit uns in Zukunft enger zu kooperieren.

Warum sind Neuwahlen für Sie derzeit kein Thema – sind doch die Mitbewerber aktuell personell so schwach aufgestellt wie schon lange nicht mehr?

Man sollte sich um Menschen kümmern, statt strategische Überlegung anzustellen. Die Mitbewerber werden in zwei Jahren nicht besser aufgestellt sein als jetzt.