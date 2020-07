Neues Illy-Café hat beim Wiener Naschmarkt eröffnet

Ein Kronleuchter aus 100 Tassen. Eine knallrote Theke. Und mehr als 30 verschiedene Kaffee-Varianten. All das ist jetzt neben dem Theater an der Wien zu finden: im neuen Illy-Café, das an der Linken Wienzeile 6 eröffnet hat.

Mit einer Fläche von 180 Quadratmetern handelt es sich um eine der größten Kaffeebars der italienischen Marke weltweit. Und es ist das mittlerweile dritte Illy-Café in Wien: Eines befindet sich in der Webgasse im 6. Bezirk (gleich neben dem Illy-Geschäft), ein weiteres in der Habsburgergasse im 1. Bezirk.