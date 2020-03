Illy und Öfferl: Das sind die Kaffeebar-Eröffnungen des Jahres

Noch im März will das italienische Unternehmen Illy mit einer der wichtigsten Eröffnungen in seiner Geschichte auf sich aufmerksam machen – am Wiener Naschmarkt entsteht neben dem Theater an der Wien (Linke Wienzeile 6, 1060 Wien) ein großes Kaffeehaus. Mit 80 Sitzplätzen im Restaurant und 50 Sitzplätzen im Schanigarten handelt es sich um einen der größten Illy-Standorte weltweit.

Vom Design her orientiert sich der Konzern an der Filiale in der Wiener Habsburggasse: "Wir wollen den italienischen Lifestyle zum Naschmarkt bringen und befinden uns in bester Nachbarschaft, was gutes Essen betrifft", kündigt Illy-Österreich-Manager Otmar Frauenholz im Interview an.