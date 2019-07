Wie Georg und Lukas Öfferl die Bäcker-Szene aufmischen

Sie spüren den Druck. Je näher der Eröffnungstermin Mitte August für das Geschäft in Wien rückt, desto größer wird die Last für die beiden Jungbäcker. Georg und Lukas – 28 und 27 Jahre jung. Beide hoch verschuldet, aber noch zu haben. Vor drei Jahren erzählte Georg in einem Gespräch mit dem KURIER, wie er die industriellen Backmischungen aus der Backstube seiner Mutter in Gaubitsch verbannte, sich Bio-Lieferanten suchte und neue Rezepte entwickelte.

Es sollte eine Erfolgsstory werden: Der erste prominente Gastro-Kunde, Bernd Schlacher (Motto am Fluss), wurde auf den Rookie aufmerksam und der Hype um "Madame Crousto" und "Rainer Roggen" begann.

Mit Schaubäckerei Philosophie vermitteln