Neos präsentierten "Plan für Wien": Wollen SPÖ "in den Hintern treten"

Bewusst in Floridsdorf, in einem Wirtshaus an der Alten Donau, hat Neos-Chef Christoph Wiederkehr das pinke Programm für die Wahl am 11. Oktober präsentiert. Wobei, wenn man dem Spitzenkandidat glaubt, ist es nicht nur ein Programm für den aktuellen Urnengang.

"Wir sind die einzige Partei, die über die Wahl hinaus denkt. Das ist ein Programm für die nächsten zehn Jahre", erklärte Wiederkehr vor Anhängern und Medienvertretern.

Unter dem Motto "Weil's nicht wurscht ist" skizzierte der Neos-Chef die Eckpunkte seines "Plans für Wien", der unter Beteiligung der Wiener selbst entstanden sei und sich Chance 2020 nennt. Bessere Schulen, eine lebendige Wirtschaft, Kontrolle und eine menschliche Politik seien zentrale Forderungen. Kurz: Schlauer, gesünder, lebenswerter, unternehmerischer, sicherer und transparenter wollen die Neos Wien machen. Und dazu noch das Zusammenleben stärken.