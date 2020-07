Der Parteien-Check im Podcast: Warum kommen die Neos nicht vom Fleck?

Genau 76 Tage sind es noch bis zur Wien-Wahl. Wir widmen uns in den kommenden Wochen im Podcast den Parteien, die am 11.Oktober in Wien antreten.

Den Anfang machen heute die Neos, die am Wochenende ihren Spitzenkandidaten Christoph Wiederkehr und ihre Landesliste präsentiert haben.

Was muss man über den Spitzenkandidat wissen? Wo kann man die Neos verorten? Und warum schließt Wiederkehr eine Koalition mit der ÖVP aus? Das beantworten wir in der neuen Folge von "Nur in Wien".