Moderne Arbeitsaufteilung am Wiener Krippenpfad

Die Lokale haben geschlossen, Christkindlmärkte gibt es auch nicht. Die Wiener schlendern, manchmal mit eigenen Thermoskannen, durch Parks und Gassen.

Lied auf Fußdruck

So wie Hannah Fergg, eine Geographie-Studentin, die mit einem Kaffee in der Hand durch den Krippenpfad spaziert. Mit ihrem Fuß betätigt sie das Pedal vor den kleinen Krippenhütten und lacht.

Jedes Mal geht das Licht an und es ertönt ein anderes Weihnachtslied. "Stille Nacht", " Freue dich das Christkind kommt bald" oder " Lasst uns froh und munter sein". "Normalerweise würde ich meinen Kaffee jetzt in einem Kaffeehaus trinken, aber da alles zu hat, gehe ich hier spazieren und schau mir die Krippen an", sagt sie.