Verbot von Punschständen: Still und starr ruht die Stadt

Bisher war es den Gastronomiebetrieben erlaubt, Punsch oder Glühwein zum Mitnehmen auszuschenken. Die Gäste waren lediglich angehalten, diesen mit mindestens 50 Meter Abstand zum Betrieb zu konsumieren – und sich nicht in Gruppen zusammenzustellen. Weil sich viele genau daran nicht gehalten haben, ist der Punsch to go jetzt gänzlich gestorben.

Ab Montag, 7. Dezember, ist „der Verkauf von offenen alkoholischen Getränken“ – wie es auf der Website des Gesundheitsministeriums wörtlich heißt – verboten. Das heißt, auch einzelne Stände müssen wieder schließen.