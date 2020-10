Maskenpflicht am Christkindlmarkt: Welche Regeln noch gelten

„Die Wiener Weihnachts- und Christkindlmärkte sind weder als Partymeilen konzipiert, noch mit derartigen Einrichtungen vergleichbar“, heißt es auf Seite 1 des Konzepts. Vielmehr seien sie „ein unverzichtbares Stück Wiener Kultur.“

Der – formal – wichtigste Punkt findet sich zu Beginn: Weil die Weihnachtsmärkte sogenannte „Anlassmärkte“ im Sinne der Marktordnung sind, sind sie keine Veranstaltungen im Sinne des Veranstaltungsgesetzes. Das heißt, die Corona-Regeln, die das Gesundheitsministerium für Veranstaltungen ausgegeben hat, gelten für die Weihnachtsmärkte in Wien nicht.

Damit sie durchgeführt werden können, müssen eigene Covid-19-Beauftragte ernannt werden, Szenarienplanungen für den Notfall erstellt und Rufbereitschaften eingerichtet werden.

Die Regeln gelten für folgende Märkte: Spittelberg, Rathausplatz, Freyung, Altes AKH, Schloss Belvedere, Floridsdorf, Maria-Theresien-Platz, Oper, Türkenschanzpark, Karlsplatz, Am Hof, Schloss Schönbrunn, Michaelerplatz und für die Adventmärkte vor der Mariahilfer Kirche und in den Fußgängerzonen in Favoriten und in Meidling.