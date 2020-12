Die schweigenden Drei Könige

Für Mediziner vertretbar

Aber ist es sinnvoll, wenn zahlreiche Kinder in Kleingruppen von Tür zu Tür ziehen? In Deutschland wurde die Aktion heuer erstmals abgesagt. In Österreich geben die Experten Entwarnung: „Der Kontakt an der Tür ist kurz. Der Abstand kann gut gehalten werden, Mund-Nasen-Schutz wird getragen“, sagt Hygienefacharzt Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien.

Auch Virologin Monika Redlberger-Fritz findet die Regelung vertretbar: „Wichtig ist: Draußen bleiben.“ Für Kekse oder ein Getränk ins Haus – das gehe nicht. Sie empfiehlt auch im Freien eine Maske: „Dann spricht nichts dagegen, dieser Tradition nachzukommen.“

Rituale bieten Halt – und dass sei auch in außergewöhnlichen Zeiten wichtig, sagt Kinderpsychologin Gabriela Krauland. Allerdings: „Kinder sind anpassungsfähig. Je nachdem, wie Eltern die Änderungen vermitteln, so erleben die Kinder diese dann auch.“