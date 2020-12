Eislaufen nur mit "Corona-Piepserl"

Maskenpflicht nur auf der Holzfläche

Die Maskenpflicht gilt nur auf den Flächen rund um das Eis. Auf dem Eis müssen Besucher keine Maske tragen. Platzwarte kontrollieren die Einhaltung der Hausordnung.

„Piepserl“ hilft beim Abstandhalten

Nach dem Kauf des Tickets an der Kasse (Erwachsene 8 Euro; Kinder 5,50 Euro) oder an einem Automaten, muss sich jeder Besucher mit Name und Telefonnummer an einen der vier Registrierungsschalter melden. Mitarbeiter nehmen die Daten auf und händigen den sogenannten Community-Distance-Marker aus.

Der Distance-Marker leuchtet, wenn sich Menschen aus fremden Haushalten zu nahe kommen. Wird der Mindestabstand von zwei Metern länger als zwei Sekunden nicht eingehalten, fängt der Marker an zu piepsen und zu vibrieren. Familien oder Menschen, die in einem Haushalt wohnen, können sich gemeinsam registrieren lassen, so wird die Alarmfunktion innerhalb dieses Kreises stummgeschaltet. Die Kaution für den Marker beträgt 10 Euro. Sie wird nach Rückgabe rückerstattet.