Start der Wiener Skisaison: Mit dem Corona-Piepser auf die Piste

„Die Geräte geben ein akustisches Warnsignal ab, vibrieren und leuchten. Das Ganze funktioniert über Funk und Bluetooth“, sagt Gerald Eder, Betreiber der Piste und Leiter der Skischule Wien.

Freie Kursplätze

So soll sichergestellt werden, dass insbesondere Kinder ausreichend Abstand halten – diese sind nämlich die Hauptzielgruppe der Hohen Wand Wiese. Eder bietet dort an den Wochenenden und in den Ferien Ski- und Snowboard-Kurse für Kinder ab vier Jahren an.

Es sind noch Plätze frei, nähere Infos gibt es hier oder unter 0676 424 09 7. Dieses Mal startet die Saison am 26. Dezember.

Piste ausgebaut

Damit die Skianfänger ausreichend Platz zum Üben haben, wurde die Kunststoff-Piste erweitert: von 1.600 auf 2.000 Quadratmeter. Und: Statt aus zwölf besteht eine Gruppe nur noch aus zehn Kindern.