Ausgepunscht: Heuer keine Christkindlmärkte

Mit dem Aus für die Weihnachtsmärkte ist es aber noch nicht getan. Denn mit den neuen Regelungen schiebt die Regierung auch jenem Treiben einen Riegel vor, das zuletzt in der Wiener Innenstadt häufiger beobachtet wurde: Zusammenkünfte bei einzelnen Punschständen, wo es Glühwein zum Mitnehmen gab. Ab 7. Dezember ist der Ausschank von offenen alkoholischen Getränken verboten.

Das durchkreuzt nun auch die Pläne des Mödlinger Adventzaubers. Dort wollte man mit vier Hütten am Schrannenplatz und Punschausschank bei den Lokalen in der Fußgängerzone vorweihnachtliche Stimmung verbreiten. In den nö. Innenstädten bleibt Weihnachtsfans daher vielfach nur die stimmungsvolle Beleuchtung – und abgespeckte Konzepte, die kurzfristig ins Leben gerufen wurden.

In Waidhofen an der Ybbs etwa wurden die Adventpläne nun zum dritten Mal korrigiert und auf das Minimalste zusammengekürzt. Nach der Absage des großen Weihnachtsmarkts im Rothschild-Schloss sollte die mittelalterliche Stadt als stimmungsvoller Präsentationsraum genutzt werden, doch auch das fällt nun ins Wasser. Fix ist derzeit nur eine Krippenausstellung im Schlossmuseum, auch kleinere musikalische Darbietungen in der Stadt werden noch geprüft.

In Amstetten darf es den gewohnten Weihnachtswald am Hauptplatz sowie zwei weitere Adventmärkte nicht geben. Stattdessen initiierten Stadtverantwortliche den virtuellen karitativen Adventkalender „Wir helfen im Advent“. Auf den Internetseiten der Stadterneuerung Amstetten (SAM) wird dabei täglich eine karitative Aktion vorgestellt.

In Wiener Neustadt war der „Zauber im Advent“ bereits vor Wochen abgesagt worden, am „Advent am Dom“ wollte man jedoch festhalten. Nun wird es statt den Märkten ab 7. Dezember spezielle Weihnachtsgutscheine für lokale Geschäfte geben. An drei Standorten sorgt ein lebender weihnachtlicher Winterwald samt Krippen und Päckchen für Flair, eine einzelne Hütte am BORG-Platz sorgt immerhin für Räucherwerk. In Korneuburg will die Stadt die Bevölkerung stärker einbinden. So wird dazu aufgerufen, eigene Initiativen und Programmpunkte zu entwickeln.

In Krems hingegen hält man am Adventzauber fest. Er soll wie bisher zwischen Steinertor und Simandlbrunnen stattfinden, heißt es beim Stadtmarketing. Man habe seit mehreren Wochen eine corona-konforme Vorweihnachtszeit geplant. Und so dürfte es zumindest in Krems einen traditionellen Weihnachtsmann, Turmbläser und Fiakerfahrten geben.