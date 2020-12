Raketen bleiben am Boden

Es ist alljährlich eine emotionale Debatte. Viele fühlen sich vom Lärm der Feuerwerke zu Silvester gestört, andere decken sich schon Wochen zuvor mit Material ein, um mit Raketen zu feiern. Hundehalter leiden mit ihren Haustieren mit, Pyrotechniker klagen, weil sie immer weniger Geschäft machen. Heuer steht der Jahreswechsel noch dazu im Zeichen von Corona.

Schon in den vergangenen Jahren sind Verantwortliche der Städte mit Genehmigungen von Feuerwerken zurückhaltender geworden. In Salzburg gibt es heuer keine Ausnahmegenehmigung für private Feuerwerke mehr, das Raketenschießen ist also verboten. In der Stadt entfällt heuer auch das offizielle Feuerwerk – Corona-bedingt.

In Niederösterreich obliegt es nun den Gemeinden selbst, ob Feuerwerke verboten werden oder nicht. Laut Gesetz ist aber die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände ab einer gewissen Kategorie im Ortsgebiet ohnehin untersagt. Daran werde sich aber zu wenig gehalten, meint Reinhard Resch, Bürgermeister von Krems (SPÖ). Daher müsse man hier die Verordnung noch präzisieren und einen Appell an die Bevölkerung aussprechen, sagt Resch: „Gerade in Zeiten der Pandemie, wo Krankenhäuser an ihrer Kapazitätsgrenze sind, brauche ich keine zusätzliche Gefährdung.“