Abstandsregeln: Die neue Freiluftkultur

Ganz haben es sich Monika* und Judith* einfach nicht nehmen lassen wollen. Der Christkindlmarkt am Rathausplatz wurde zwar abgesagt, doch die beiden Jugendfreundinnen Mitte 40 haben sich an diesem Abend im sanften Lockdown dennoch für Punsch und Kekse am Rathausplatz eingefunden.

Sie sitzen im Halbdunkeln auf einer Parkbank, ein paar Schritte hinter dem Herzerlbaum, der auch ohne Christkindlmarkt leuchtet. Dick eingepackt, auf einer Isodecke sitzend, trinken sie Glühwein aus der Thermosflasche.

Hätten sie einander zu Hause getroffen, wäre das gesetzeskonform gewesen. Doch hier im Freien ist das, was sie tun, streng genommen nicht erlaubt.