Wien-Döbling: Mann in Innenhof erschossen; Täter stellte sich

Eine Zeugin verständigte gegen 21.30 Uhr die Polizei. Die Bluttat ereignete sich im Innenhof eines Gemeindebaus in der Hameaustraße in Neustift am Walde, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Täter soll dem Opfer, das mit der Zeugin zu diesem Zeitpunkt auf einer Parkbank gesessen hatte, in den Kopf geschossen haben. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Der Verdächtige stellte sich jedenfalls gegen 5 Uhr bei der Polizei. Bei ihm wurde die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt.

Verdächtiger war Haustechniker bei Feuerwehr

Beim Opfer dürfte es sich um den 47-jährigen Andreas U. handeln. Der Mann, der in dem Gemeindebau wohnte, war Fotograf. Medienberichte, wonach es sich beim Verdächtigen um einen Feuerwehrmann handelt, wurden nicht bestätigt. Der 46-Jährige war zwar bei der Berufsfeuerwehr Wien beschäftigt, arbeitete aber als Haustechniker und hatte keine Ausbildung bei der Feuerwehr absolviert. Im Sommer wurde das Arbeitsverhältnis aufgelöst. Nach der Tat dürfte der 46-jährige Schütze in einem Auto geflüchtet sein.

Ersten KURIER-Informationen zufolge dürfte auch der mutmaßliche Täter in dem Gemeindebau gewohnt haben.