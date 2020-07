Luxushotel statt Handelsgericht: Und die Innere Stadt freut sich

Seit 2016 gehört die Immobilie in der Riemergasse 7 der Schweizer Investmentgesellschaft Brisen Group um den russischstämmigen Briten Dimitry Vallen. Mehr als 100 Millionen Euro will man in das Projekt (Kaufpreis und Umbau) investieren.

Erste Hotelpläne schon 2004

Das denkmalgeschützte ehemalige Gerichtsgebäude galt lange eher als Ladenhüter. Die Besitzgesellschaft, die Riemergasse 7 Entwicklungs- und Verwertungs GmbH, wechselte mehrmals den Eigentümer. Dabei gab es den Plan, an diesem Standort ein Hotel zu eröffnen, schon seit 2004. Damals hieß es, dass 2007 ein Hotel in die denkmalgeschützten Jugendstil-Räumlichkeiten einziehen wird. Doch daraus wurde nichts. Zuletzt hieß es, dass dort 2014 ein Four Seasons eröffnen sollte. Auch diese Pläne zerschlugen sich.