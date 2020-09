Höchstwert bei Spitalspatienten in Wien

Sie ist eine der wichtigsten Kennzahlen für den Verlauf der Corona-Pandemie: Die Zahl jener Patienten, die aufgrund einer Infektion mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Und hier hat Wien einen neuen Höchstwert zu verbuchen: Exakt 225 Corona-Patienten befanden sich am Montag in einem der Wiener Spitäler in Behandlung. Davon waren 48 auf Intensiv- bzw. Überwachungsstationen, berichtet der Standard.

Das sind mehr beim bisherigen Höchststand, der noch in die Zeit des Lockdowns im Frühjahr fiel: Am 31. März gab es in Wien 213 stationär aufgenommene Patienten (davon waren damals 52 Patienten intensiv- oder überwachungspflichtig).