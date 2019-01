Hoch hinaus: Diese Bauprojekte stehen 2019 am Donauufer an

Nach jahrelangen Streitereien ist es nun amtlich: Die Danube Flats werden gebaut – und zwar ab April dieses Jahres. Das 160 Meter hohe Gebäude in der Donaustadt wird 49 Stockwerke zählen – laut Projektbetreibern wird es damit der höchste Wohnturm Österreichs und der dritthöchste in ganz Europa sein.

Die Danube-Flats-Baustelle wird heuer nicht der einzige Lückenschluss zwischen DC Tower 1 und Seidler-Turm sein. KURIER kennt die Details der vier anstehenden Projekte.

1. Danube Flats

Dass der Wohnturm am Standort des ehemaligen Cineplexx-Kinos an der Reichsbrücke bald realisiert wird, hat sich bereits angekündigt: In den vergangenen Wochen wurde bereits mit dem Abriss des Kinos begonnen.