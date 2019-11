Heumarkt: ÖVP will Ludwig mit Sondersitzung unter Druck setzen

Zuletzt hat das umstrittene Hochhausprojekt am Heumarkt vor allem die Richter beschäftigt. In wenigen Wochen wird sich auch die Stadtpolitik wieder intensiv damit auseinandersetzen. Denn die Wiener ÖVP hat am Freitag eine Sondersitzung des Gemeinderats zur Causa beantragt.

Titel der Sitzung: „ Wiens kulturelles Erbe vor Rot-Grün schützen: Retten, was noch zu retten ist!“

Was sich die Türkisen davon versprechen? „Das Bauprojekt am Heumarkt in seiner derzeitigen Form ist mit dem Weltkulturerbe nicht vereinbar und darf nicht realisiert werden“, sagt Stadtrat Markus Wölbitsch zum KURIER. Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) müsse „Verantwortung übernehmen.“

Zur Erinnerung: 2017 widmete der Gemeinderat den Heumarkt als Hochhaus-Standort – unter anderem auf Betreiben des damaligen grünen Planungssprechers Christoph Chorherr.