Regierung möchte Steinhofgründe zum UNESCO-Welterbe machen

Das Steinhof-Areal und seine möglichen Nachnutzungen sorgen seit Jahren für Schlagzeilen. Das Areal müsse besser geschützt werden, klagen Bürgerinitiativen. Seit 2013 gibt es auch eine Petition, die die Nominierung des Otto-Wagner-Spitals zur UNESCO-Welterbestätte fordert.

Nun springt ihnen der Bund bei: Wie der KURIER erfahren hat, wird sich Kulturminister Gernot Blümel ( ÖVP) an die Zentrale des Beratungsgremiums " ICOMOS International" wenden, um "the potential Outstanding Unviersal Value", also den möglichen außergewöhnlichen Wert des Areals prüfen zu lassen. "Das Otto-Wagner-Ensemble ist außergewöhnlich und einzigartig. Leider verabsäumt es die Stadt seit Jahren, das Ensemble auch langfristig zu sichern, wodurch der Bestand immer mehr verfällt."