Eröffnung: Das kann die soziale Bäckerei Gragger & Chorherr

Seinen Geschäftspartner lernte er über karitative Afrika-Projekte kennen: Gegen Ex-Mandatar Christoph Chorherr ( Grüne) wird im Zusammenhang mit Spendengeldern für einen wohltätigten Verein und Flächenwidmungen ermittelt.

Mitten in die letzten Fertigungsarbeiten war bekannt geworden, dass der Wiener Gemeinderat eine Untersuchungskommission in der Causa Chorherr rund um Vereinssubventionen einsetzt: Ob Immobilien-Firmen mit Spenden für ein afrikanisches Schulprojekt des damaligen grünen Gemeinderats auf Umwidmungen in Wien Einfluss genommen haben – was sämtliche Beteiligten bestreiten –, untersuchen auch derzeit Behörden.